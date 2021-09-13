Euro
9.9705
-0.41%
Dolar
8.4544
-0.02%
Altın
486.56
0.09%
Borsa
1.441
0.18%
Bitcoin
378.489
-3.20%
EXEN Coin
24.67
-0.96%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Çorum'da denetim yapan polis aracına otomobil çarptı: 3 yaralı

    Hız denetimi yapan polis aracına, otomobil çarptı. Kaza sonucu yaralılar hastaneye sevk edildi.
    • İHA
    • 13.09.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 12:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da denetim yapan polis aracına otomobil çarptı: 3 yaralı

    Çorum’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Ali Kemal Bacıoğlu yönetimindeki 61 AZ 956 plakalı otomobil, yol kenarında radar uygulaması yapan polis memuru Mustafa Töker’in kullandığı 19 BK 806 plakalı radar aracına çarptı.

    Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
    İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    SIKIŞAN SÜRÜCÜLER ÇIKARILDI

    Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüleri uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı.

    Çorum'da denetim yapan polis aracına otomobil çarptı: 3 yaralı VİDEO


    Çorum da denetim yapan polis aracına otomobil çarptı: 3 yaralı #1

    POLİS MEMURU YARALANDI

    Kazada polis memuru Mustafa Töker ile diğer araç sürücü Ali Kemal Bacıoğlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Türkmen yaralandı.

    Çorum da denetim yapan polis aracına otomobil çarptı: 3 yaralı #2

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çorum da denetim yapan polis aracına otomobil çarptı: 3 yaralı #3

    Çorum da denetim yapan polis aracına otomobil çarptı: 3 yaralı #4

    Çorum da denetim yapan polis aracına otomobil çarptı: 3 yaralı #5

    Çorum da denetim yapan polis aracına otomobil çarptı: 3 yaralı #6

    Çorum da denetim yapan polis aracına otomobil çarptı: 3 yaralı #7

    Çorum da denetim yapan polis aracına otomobil çarptı: 3 yaralı #8

    Çorum da denetim yapan polis aracına otomobil çarptı: 3 yaralı #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir