Çorum'da direğe çarpan aracın içinde sıkışan sürücüyü köpeği yalnız bırakmadı Osmancık ilçesinde arı yüklü panelvan aracın kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpması neticesinde sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Kaza sırasında araçta bulunan köpek ise sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı.

İHA Çorum'un Osmancık ilçesi Terminal kavşağında seyyar arıcılık yapan 60 yaşındaki Azmi Çakır yönetimindeki 52 ABJ 957 plakalı arı yüklü panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan Azmi Çakır yaralandı. Araçta bulunan köpek ile 6 yavrusu da kazadan yara almadan kurtuldu. Bir an olsun ayrılmadı Sahibinin araçta sıkıştığını gören köpek kaza yerinden bir an olsun ayrılmadı. Sahibinin yanına gitmeye çalışan köpeği ekipler sakinleştirdi. Hastaneye kaldırıldı İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan sürücü, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İnceleme başlatıldı Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.