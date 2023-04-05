Çorum'da direğe çarpan aracın içinde sıkışan sürücüyü köpeği yalnız bırakmadı
İHA

Çorum'un Osmancık ilçesi Terminal kavşağında seyyar arıcılık yapan 60 yaşındaki Azmi Çakır yönetimindeki 52 ABJ 957 plakalı arı yüklü panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kazada araçta sıkışan Azmi Çakır yaralandı.

Araçta bulunan köpek ile 6 yavrusu da kazadan yara almadan kurtuldu.

Bir an olsun ayrılmadı

Sahibinin araçta sıkıştığını gören köpek yerinden bir an olsun ayrılmadı.

Sahibinin yanına gitmeye çalışan köpeği ekipler sakinleştirdi.

Çorum'da direğe çarpan aracın içinde sıkışan sürücüyü köpeği yalnız bırakmadı

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan sürücü, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da direğe çarpan aracın içinde sıkışan sürücüyü köpeği yalnız bırakmadı
Çorum'da direğe çarpan aracın içinde sıkışan sürücüyü köpeği yalnız bırakmadı
Çorum'da direğe çarpan aracın içinde sıkışan sürücüyü köpeği yalnız bırakmadı
Çorum'da direğe çarpan aracın içinde sıkışan sürücüyü köpeği yalnız bırakmadı
Çorum'da direğe çarpan aracın içinde sıkışan sürücüyü köpeği yalnız bırakmadı
Çorum'da direğe çarpan aracın içinde sıkışan sürücüyü köpeği yalnız bırakmadı