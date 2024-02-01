Çorum'da dolandırıcıların hedefi oldu: Polis sayesinde 273 bin lirası cebinde kaldı Telefonla aranarak dolandırılmak istenen yaşlı adam polis ekiplerinin yardımıyla 273 bin TL dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

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İHA

Çorum'da dolandırıcıların hedefi 71 yaşındaki yaşlı adam oldu.

Dolandırmak üzere İ.P. isimli vatandaşı arayarak adının FETÖ'ye karıştığını, kendisinde bulunan dolarların FG seri olduğunu, dolarları kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

FETÖ'ye karıştığını söyleyerek dolandırmaya çalıştı

Bunun üzerine evdeki dolarlarını kontrol eden İ.P., bazılarının FG serisi ile başladığını fark etti.

Yaşlı adam, telefondaki şahsın yönlendirmesi ile dolarlarını döviz bürosuna giderek bozdurdu.

Teyit etmek için polisi aradı

İ.P., şahsın kendisine verdiği İBAN numarasına 273 bin lira para yatırmak için banka şubesine gitti.

Bankada beklerken para yatıracağı hesap numarasından emin olmak isteyen İ.P. teyit ettirmek için 112 çağrı merkezini aradı.

Polis memuru uyardı

Yapılan görüşmede yaşlı adamın dolandırılmak istendiğini anlayan polis memuru İ.P.'den hesaba para yatırmamasını istedi.

Ardından banka şubesine polis ekibi gönderildi.

Dolandırılmaktan kurtuldu

Çağrı merkezinin yönlendirilmesi ile kısa sürede İ.P.'nin bulunduğu banka şubesine giden dolandırıcılık büro amirliği ekipleri hesaba para yatırmasına engel oldular.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)