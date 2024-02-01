Çorum'da dolandırıcıların hedefi 71 yaşındaki yaşlı adam oldu.
Dolandırmak üzere İ.P. isimli vatandaşı arayarak adının FETÖ'ye karıştığını, kendisinde bulunan dolarların FG seri olduğunu, dolarları kontrol etmesi gerektiğini söyledi.
FETÖ'ye karıştığını söyleyerek dolandırmaya çalıştı
Bunun üzerine evdeki dolarlarını kontrol eden İ.P., bazılarının FG serisi ile başladığını fark etti.
Yaşlı adam, telefondaki şahsın yönlendirmesi ile dolarlarını döviz bürosuna giderek bozdurdu.
Teyit etmek için polisi aradı
İ.P., şahsın kendisine verdiği İBAN numarasına 273 bin lira para yatırmak için banka şubesine gitti.
Bankada beklerken para yatıracağı hesap numarasından emin olmak isteyen İ.P. teyit ettirmek için 112 çağrı merkezini aradı.
Polis memuru uyardı
Yapılan görüşmede yaşlı adamın dolandırılmak istendiğini anlayan polis memuru İ.P.'den hesaba para yatırmamasını istedi.
Ardından banka şubesine polis ekibi gönderildi.
Dolandırılmaktan kurtuldu
Çağrı merkezinin yönlendirilmesi ile kısa sürede İ.P.'nin bulunduğu banka şubesine giden dolandırıcılık büro amirliği ekipleri hesaba para yatırmasına engel oldular.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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