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    Çorum'da düğün konvoyundaki tır sürücülerine toplam 100 bin lira ceza

    30 tırın katıldığı düğün konvoyunda, gelin arabası dahil tüm araçlara ceza yağdı. Sürücüler, cezayı yargıya taşıyacaklarını ifade etti.
    • 29.08.2022 - 18:04
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 18:07
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    Çorum'da düğün konvoyundaki tır sürücülerine toplam 100 bin lira ceza

    Düğün konvoylarından farklı görüntüler gelmeye devam ediyor.

    Bu kez görüntülerin adresi Çorum...

    Sungurlu ilçesinde dünyaevine giren çift, gelin aracı olarak damadın ekmek teknesi olan tırını tercih etti.

    Konvoya ceza yağdı

    Damadın arkadaşları da tırlarını alarak konvoya katıldı. Araçlar seyir halinde ilerledikleri sırada polis ekipleri tarafından durduruldu.

    Ekipler, gelin aracı olarak kullanılan tır başta olmak üzere her bir tıra trafik cezası kesti.

    Konvoya katılan 30 tıra en azı 2 bin 850 lira, en çoğu da 10 bin 500 lira olmak üzere değişik oranlarda 3’er ayrı ceza yazıldı.

    Çorum da düğün konvoyundaki tır sürücülerine toplam 100 bin lira ceza #1

    İsyan ettiler

    Duruma tepki gösteren sürücüler, 3’er dakika arayla kesilen cezaya isyan etti.  Sürücüler, "Allah’tan korkun, 3 dakika içerisinde 10 bin lira ceza mı olur?" derken, bazıları da bu cezanın vicdanları yaraladığını söyledi.

    Çorum da düğün konvoyundaki tır sürücülerine toplam 100 bin lira ceza #2

    100 bin liranın üzerinde ceza kesildi

    Düğün sahibinin araçlarına yaklaşık 15 bin TL cezanın yazıldığı konvoyda, gelin aracı olan tıra da 5 bin 200 lira ceza kesildi.

    100 bin liranın üzerinde trafik cezasının yazıldığı düğün konvoyuna katılan tır sürücüleri, cezayı yargıya taşıyacaklarını ifade etti.

    Çorum da düğün konvoyundaki tır sürücülerine toplam 100 bin lira ceza #3

    Çorum da düğün konvoyundaki tır sürücülerine toplam 100 bin lira ceza #4


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