Çorum'da düğünde havaya ateş eden adam elektrik tellerini kopardı Bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu elektrik telleri koparken mahalle karanlığa gömüldü. Bunun ardından ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İHA Şehir magandaları dehşet saçmaya devam ediyor... Çorum’un Alaca ilçesinde, Yıldızhan Mahallesi'ndeki bir düğün töreninde pompalı tüfekle havaya açıldı. Açılan ateş sonucu bölgeden geçen elektrik telleri koparken mahallede enerji kesintisi yaşandı. Çok sayıda ekip geldi Havaya silahıyla ateş eden şahıs düğün evinden kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki boş kovanları toplayan polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Elektrik telleri onarıldı Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kopan elektrik tellerinin onarımı yapılarak bölgeye tekrar elektrik verildi.