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    Çorum'da düğünden dönen 8 kadına ceza

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 yabancı uyruklu kadın hakkında, cezai işlem uygulandı.
    • DHA
    • 26.01.2021 - 16:23
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 16:38
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    Çorum'da düğünden dönen 8 kadına ceza

    Çorum'da bulunan Gazi Caddesi'nde, gece saatlerinde çoğunluğu kadınlardan oluşan yabancı uyruklu 15 kişi görüldü.

    Kalabalık grubun, ara sokaklardan toplu halde yürüdüğü ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    "DÜĞÜNDEN GELİP, EVİMİZE GİDİYORUZ"

    Bölgeye sevk edilen ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattığı gruptan "Düğünden gelip, evimize gidiyoruz." yanıtı aldı.

    8 KADINA PARA CEZASI

    Üzerlerinden kimlik çıkmayan kadınlar, polis merkezine götürüldü. Gruptaki 8 kadına, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi, yanlarındaki 7 çocuğa ise ceza uygulanmadı.

    Çorum da düğünden dönen 8 kadına ceza #1

    Çorum da düğünden dönen 8 kadına ceza #2

    Çorum da düğünden dönen 8 kadına ceza #3

    Çorum da düğünden dönen 8 kadına ceza #4

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