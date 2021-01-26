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- Çorum'da düğünden dönen 8 kadına ceza
Çorum'da düğünden dönen 8 kadına ceza
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 yabancı uyruklu kadın hakkında, cezai işlem uygulandı.
- DHA
- 26.01.2021 - 16:23
- Güncelleme : 26.01.2021 - 16:38
Çorum'da bulunan Gazi Caddesi'nde, gece saatlerinde çoğunluğu kadınlardan oluşan yabancı uyruklu 15 kişi görüldü.
Kalabalık grubun, ara sokaklardan toplu halde yürüdüğü ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
"DÜĞÜNDEN GELİP, EVİMİZE GİDİYORUZ"
Bölgeye sevk edilen ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattığı gruptan "Düğünden gelip, evimize gidiyoruz." yanıtı aldı.
8 KADINA PARA CEZASI
Üzerlerinden kimlik çıkmayan kadınlar, polis merkezine götürüldü. Gruptaki 8 kadına, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi, yanlarındaki 7 çocuğa ise ceza uygulanmadı.