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    Çorum'da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

    Çorum'da elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
    • 06.12.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 17:40
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    Çorum'da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

    Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan 29 yaşındaki Mumine Basim Mutar, ekmek yapımında kullanılan elektrikli ekmek sacından elektrik akımına kapıldı.

    Olay yerinde can verdi

    Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, genç kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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