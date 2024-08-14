Çorum'da elektrikli bisikletin patlayan bataryası yangın çıkardı

İHA
Bu sabah saatlerinde Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Yıldızhan Mahallesi, mermer sokak numara 65'de bulunan Nihat A.'ya ait evde, bisikletin şarj olan bataryasının patlaması sonucunda bisikletin bulunduğu evin tandır bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN EVE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Çıkan yangında tandır bölümü yanarak kullanılamaz hale gelirken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın ile ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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