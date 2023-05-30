Çorum'da eş dehşeti: Karısını bıçakladı Tartıştığı eşini karnından ve kolundan bıçaklayan cani ekipler tarafından gözaltına alınırken, talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı.

İHA

Çorum'da korkunç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, H.K. ile eşi S.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Karısını karnından ve kolundan yaraladı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., eşi S.K.'yi karnından ve kolundan bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alındı

S.K.'yi bıçaklayan H.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.