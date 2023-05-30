Çorum'da eş dehşeti: Karısını bıçakladı

İHA
Çorum'da korkunç bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, H.K. ile eşi S.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Karısını karnından ve kolundan yaraladı
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., eşi S.K.'yi karnından ve kolundan bıçaklayarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alındı
S.K.'yi bıçaklayan H.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.