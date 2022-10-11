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    Çorum'da eş zamanlı operasyonlarda 5 tutuklama

    Polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 5 kişi tutuklandı.
    • 11.10.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 18:00
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    Çorum'da eş zamanlı operasyonlarda 5 tutuklama

    Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için il genelinde operasyon gerçekletirildi.

    31 ekip, 82 personel ile 19 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 11 kişi yakalandı.

    11 şüpheli gözaltına alındı

    Hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, kasten ve basit yaralama gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi gözaltına alındı.

    11 şahıs, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

    5 şüpheli tutuklandı

    Adli makamlarca 6 şahıs serbest bırakılırken, 5 şahıs ise tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

    Çorum da eş zamanlı operasyonlarda 5 tutuklama #1

    22 bin 158 TL trafik idari para cezası düzenlendi

    İHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı 22 ekip, 106 personel ile aranan araçların yakalanmasına yönelik 18 farklı noktada yapılan operasyonlarda ise 461 araç kontrol edilirken, bin 174 şahıs sorgulandı. Toplam 12 araç sürücüsüne 22 bin 158 TL trafik idari para cezası tutanağı tanzim edildi.


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