Çorum'da eşinin aracına bomba düzeneği yerleştiren sanık: Başka erkekle iletişime geçti Dini nikahla bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı kadının otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirdiği suçlamasıyla tutuklanan sanık ve yardım eden arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

İHA

Çorum'da, geçtiğimiz yıl yaşanan kadın cinayetine ilişkin dava bugün görüldü.

58 yaşındaki dini nikahlı eşi Hatun Demir'in otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren Kadir K. bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

"Başka erkekle iletişime geçmiş"

Kendisine yardım eden Şükrü G. ile birlikte, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 23'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık, önceki savunmalarını tekrar etti.

Kadir K., "Hatun Demir, bir başka erkekle iletişime geçmiş, onu yakaladım. Buna dair konuşma ve mesaj kayıtları var. Bunların çözümlenmesini istiyorum." dedi.

Beraat talep etti

Şükrü G. ise olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Sanıkların dinleyen mahkeme heyeti, ses kayıtlarının incelenmesi için duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 7 Ocak 2022 tarihinde meydana gelmişti.

Edinilen bilgiye göre, Hatun Demir isimli kadın, otomobili ile seyir halindeyken aracın altından bir ses geldiğini fark ederek otomobili durdurdu.

Gelen sesi anlamak için aracın altına bakan Demir, otomobilin egzoz kısmında bombaya benzer bir düzeneğin olduğunu görerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından aracın yan tarafında bulunan düzenek güvenli bir bölgeye çekilerek fünye ile imha edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde bombayı yerleştirdiği iddia edilen Kadir K. ve ona yardım ettiği öne sürülen Şükrü G. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.