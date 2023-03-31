Çorum'da evlenmek istemeyen Şerife’nin ağabeyini öldüren sanığın babası da tutuklandı Evlenme teklifini üniversite okuyacağını söyleyerek kabul etmeyen genç kızın ağabeyini tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan katilin babası da tutuklandı. Babanın öldürmeye azmettirmek suçundan tutuklandığı, mahkeme dosyasına da olay anına ilişkin görüntülerin girdiği öğrenildi.

DHA Çorum Sungurlu’ya bağlı Kavşut köyünde bakkal işleten Ahmet Özkarslı, geçen yıl 19 yaşındaki Şerife İçöz’ü ailesinden istedi. Şerife İçöz, üniversitede okumak istediğini belirterek evlenmek istemediğini söyledi. Bu nedenle iki aile arasında husumet oluştu. Ağabey yaşamını yitirdi 18 Ekim 2022'de Şerife İçöz’ün 21 yaşındaki ağabeyi Mustafa İçöz ile Ahmet Özkarslı (26) ve babası Mehmet Özkarslı arasında köy meydanında tartışma çıktı. Ahmet Özkarslı, tabancayı çıkarıp Mustafa İçöz’e ateş etti. Ağır yaralanan İçöz, ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. Adli kontrolle serbest kalmıştı Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Özkarslı tutuklanırken, babası ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ahmet Özkarslı hakkında ‘kasten öldürme’, Mehmet Özkarslı hakkında ise ‘öldürmeye azmettirme’ suçlarından müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ölen gence sopayla vurduğu görüntüler çıktı, tutuklandı Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava dosyasına olay anına ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntü delil olarak girdi. Görüntüde Ahmet Özkarslı'nın babası tutuksuz sanık Mehmet Özkarslı'nın ölen Mehmet İçöz'e sopa ile vurduğu görüldü. Mahkeme heyeti, kamera görüntüleri, sopa parçasının bulunması ve sanığın kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle Mehmet Özkarslı'nın tutuklanmasına karar verdi.