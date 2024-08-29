Çorum’da maymun alarmı…
Kent merkezinde bulunan Buharaevler Mahallesi 2.Cadde üzerinde yürüyen 19 yaşındaki Buse E.S. maymun tarafından saldırıya uğradı.
BACAĞINDAN ISIRDI
Maymun, genç kızı bacağından ısırarak yaralanmasına neden oldu.
Olayı gören çevredekiler hızla sağlık ekiplerine haber verdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa süre içinde olay yerine gelen 112 ekipleri, genç kızı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
DURUMU İYİ
Hastanede tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Genç kız, hastane polisine verdiği ifadede, maymunun saldırısına uğradığını belirterek şikayette bulunduğunu söyledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şikayetin ardından polis ekipleri, olayın detaylarını araştırmak üzere soruşturma başlattı.
Bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Maymun saldırısı sonrası vatandaşlar endişeli olduklarını belirtirken, maymunun kime ait olduğu ve nasıl serbest kaldığı ise merak konusu oldu.
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