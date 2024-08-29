Çorum'da firari maymunun saldırdığı genç kız hastanelik oldu Kent merkezinde maymun saldırısına 19 yaşındaki Buse E.S. hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi süren genç kızın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi

Çorum’da maymun alarmı…

Kent merkezinde bulunan Buharaevler Mahallesi 2.Cadde üzerinde yürüyen 19 yaşındaki Buse E.S. maymun tarafından saldırıya uğradı.

BACAĞINDAN ISIRDI

Maymun, genç kızı bacağından ısırarak yaralanmasına neden oldu.

Olayı gören çevredekiler hızla sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa süre içinde olay yerine gelen 112 ekipleri, genç kızı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Genç kız, hastane polisine verdiği ifadede, maymunun saldırısına uğradığını belirterek şikayette bulunduğunu söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayetin ardından polis ekipleri, olayın detaylarını araştırmak üzere soruşturma başlattı.

Bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Maymun saldırısı sonrası vatandaşlar endişeli olduklarını belirtirken, maymunun kime ait olduğu ve nasıl serbest kaldığı ise merak konusu oldu.