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    Çorum'da gecekondudan 2 kamyon çöp çıktı

    Bir gecekondudan gelen kötü kokulardan pes eden komşular durumu Çorum Belediyesi'ne bildirdi. Yaşlı çiftin yaşadığı eve giren ekipler, 2 kamyon çöple karşılaştı.
    • 27.09.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 17:57
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    Çorum'da gecekondudan 2 kamyon çöp çıktı

    Çorum'un Bahçelievler Mahallesi, Dumlupınar 17. Sokak’taki tek katlı gecekondu evden kötü kokular geldiği gerekçesiyle Çorum Belediyesi'ne bilgi verildi.

    İhbar üzerine eve giden ekipler, yaşlı çiftin yaşadığı evin her odasının eski eşyalar ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

    2 kamyon çöp çıktı

    Saatler süren çalışma sonucu temizlik ekipleri; kıyafetten mutfak gereçlerine, cam ve tekstilden onlarca plastik ürüne kadar evden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıkardı.

    Yaşlı çifte evleri teslim edildi

    DHA'nın haberine göre, temizlik ve çöp taşıma çalışmaları sonrası yaşlı çift, ekiplerce dezenfekte edilen eve alındı.

    Çorum’da kötü koku yayılan evden 2 kamyon çöp çıktı VİDEO

    Çorum da gecekondudan 2 kamyon çöp çıktı #1

    Çorum da gecekondudan 2 kamyon çöp çıktı #2

    Çorum da gecekondudan 2 kamyon çöp çıktı #3

    Çorum da gecekondudan 2 kamyon çöp çıktı #4

    Çorum da gecekondudan 2 kamyon çöp çıktı #5

    Çorum da gecekondudan 2 kamyon çöp çıktı #6

    Çorum da gecekondudan 2 kamyon çöp çıktı #7

    Çorum da gecekondudan 2 kamyon çöp çıktı #8


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