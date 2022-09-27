Çorum'da gecekondudan 2 kamyon çöp çıktı

Bir gecekondudan gelen kötü kokulardan pes eden komşular durumu Çorum Belediyesi'ne bildirdi. Yaşlı çiftin yaşadığı eve giren ekipler, 2 kamyon çöple karşılaştı.

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi, Dumlupınar 17. Sokak’taki tek katlı gecekondu evden kötü kokular geldiği gerekçesiyle Çorum Belediyesi'ne bilgi verildi.

İhbar üzerine eve giden ekipler, yaşlı çiftin yaşadığı evin her odasının eski eşyalar ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

2 kamyon çöp çıktı

Saatler süren çalışma sonucu temizlik ekipleri; kıyafetten mutfak gereçlerine, cam ve tekstilden onlarca plastik ürüne kadar evden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıkardı.

Yaşlı çifte evleri teslim edildi

DHA'nın haberine göre, temizlik ve çöp taşıma çalışmaları sonrası yaşlı çift, ekiplerce dezenfekte edilen eve alındı.

Çorum’da kötü koku yayılan evden 2 kamyon çöp çıktı VİDEO