Çorum'da genç çocuk ablasının evini kurşun yağmuruna tuttu

Çorum'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olay sonrasınfa hareketli dakikalar yaşandı.
İpeklievler 30. Sokağa araçla gelen O.S. pompalı tüfek ile ablasının oturduğu ev ateş açtı.
Ekipler olay yerine sevk edildi
İkamet sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olayda ölen yada yaralanan olmazken polis ekipleri olay yerince incelemelerde bulundu.
Çalışmalar devam ediyor
Öte yandan olayı gerçekleştiren Onurcan S’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.