Göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Gölünyazı Kuş Cenneti'nde sazlık alanda yangın çıktı. Yol olmadığı için itfaiyenin araçlarla müdahale edemediği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çorum’un Kırkdilim mevkisinde yer alan ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapması ile bilinen Gölünyazı Kuş Cenneti cayır cayır yandı.

Bilinmeyen bir nedenle çıkan öğle saatlerinde çıkan yangında alevler hızla büyüdü, geniş alana yayıldı.

Bölgeden gelen dumanları gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

ARAÇLARLA MÜDAHALE EDİLEMEDİ

Rüzgarın etkisi ile sazlık alanda başlayan yangının gittikçe yayıldığı belirtildi.

Yangın mevkisinde yol olmadığı için araçlarla müdahale edilemediği öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Çorum’da Gölünyazı Kuş Cenneti’nde yangın VİDEO