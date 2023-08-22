Çorum'da haber alınamayan yaşlı adam baraj kenarında ölü bulundu

DHA
Çorum'da önceki gün sabah saatlerinden bu yana 82 yaşındaki Turan Akgöz’den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya haber verdi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda Akgöz'ün otomobili Çomar Barajı kenarında bulundu.
Baraj kenarında bulundu
AFAD ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında Turan Akgöz'ün cansız bedeni saat 17.30 sıralarında baraj kenarında bulundu.
Akgöz'ün cesedi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.