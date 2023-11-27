Çorum'da haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

İHA
Çorum'da 76 yaşındaki Osman Koçak'tan uzun süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Koçak'ın Gülabibey Mahallesi'ndeki evine gelen polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi.
Eve giren ekipler, Osman Koçak'ın cansız bedeni ile karşılaştı.
Soruşturma başlatıldı
Yaşlı adamın cenazesi cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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