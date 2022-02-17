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Çorum'da hasta taşıyan ambulans devrildi

Çorum'da hasta taşıyan ambulans devrildi

Otomobil ile çarpışıp, devrilen ambulanstaki hasta ve yakını ile 3 sağlık görevlisi yaralandı. Kaza, MOBESE kameralarına yansıdı.