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Çorum'da havaya ateş açan 1’i çocuk 3 kişi gözaltına alındı

Çorum'da havaya ateş açan 1’i çocuk 3 kişi gözaltına alındı Kent merkezinde bir parkta havaya ateş açan 1’i çocuk 3 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisleri gören şahıslar tabancayı bir otomobilin altına attı.