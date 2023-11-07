Çorum'da havaya ateş açan 1’i çocuk 3 kişi gözaltına alındı
İHA

Çorum'da Mimar Sinan 1. Cadde’de bulunan bir parka gelen 1’i çocuk 3 şahıs havaya ateş açtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi.

Gözaltına alındı

Şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan şahıslar, polis ekiplerini gördükleri esnada Mimar Sinan 10. Sokak üzerine giderek tabancayı park halindeki bir otomobilin altına sakladı.

Tabanca ekiplere teslim edildi

Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu otomobilin altına atılan tabanca, polis ekipleri tarafından bulunarak incelenmek üzere el konuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)