Çorum'da havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı

İHA
Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi'nde kimliği belirsiz çocuk etrafa ateş açtı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerini gören şahıs silahı atarak kaçmaya başladı.
Gözaltına alındı
Kısa süre kovalamacanın ardından şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada tabanca bir binanın bahçe duvarında çimenlerin arasında bulundu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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