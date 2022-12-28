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    Çorum'da husumetli aile kavgası: 6 yaralı

    Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 28.12.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 17:52
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    Çorum'da husumetli aile kavgası: 6 yaralı

    Çorum'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

    Sebebi bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Gruplar ellerindeki bıçak ve sopalarla birbirlerine saldırırarak yaraladı.

    Kavganın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar farklı noktalarda bulundu

    Yaralılardan aynı tarafta olan 4 kişi Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü karşısında bulunurken, kavgaya karışan diğer gruptan 2 kişi ise olayın gerçekleştiği Ömür 1. sokak üzerinde bulundu.

    Çorum da husumetli aile kavgası: 6 yaralı #1

    Hastaneye kaldırıldılar

    Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Olaya ilişkin soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Çorum da husumetli aile kavgası: 6 yaralı #2

    Çorum da husumetli aile kavgası: 6 yaralı #3

    Çorum da husumetli aile kavgası: 6 yaralı #4


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