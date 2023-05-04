Çorum'da iki araç çarpıştı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İHA

Çorum merkez İnönü Caddesi'nde Ömer B.E. idaresindeki hafif ticari araç ile Mahmut M.A. idaresindeki otomobil kavşak üzerinde çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın şiddeti ile araçlar hurdaya dönerken otomobil içerisinde sıkışan sürücü Mahmud M.A. ile yanında bulunan Musa A., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ve yolcu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kente bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Mahmut M.A. ve Musa A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.