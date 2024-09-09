Çorum’da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
DHA

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Köseyüp köyü yakınlarında İbrahim T. idaresindeki cip ile Salih T. idaresindeki cip çarpıştı.

Kazada Huri Kara hayatını kaybetti, sürücülerle Nihat K., Badeser T., Hatice V., Ayhan T. ve Satı D. yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Huri Kara’nın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Furkan Can
Editör