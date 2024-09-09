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Çorum’da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Çorum’da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı Mecitözü ilçesinde, iki cipin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.