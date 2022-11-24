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    Çorum'da iki husumetlinin kavgasında kan aktı

    Aralarında geçmişe dönük bir husumet bulunan ikilinin tartışmasında bir kişi bacağından vurulurken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
    • 24.11.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 10:13
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    Çorum'da iki husumetlinin kavgasında kan aktı

    Çorum'un Yavruturna Mahallesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı.

    Daha önce aralarında husumet bulanan Y.S.Y. ile F.A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A., üzerinde taşıdığı silah ile Y.S.Y.'ye ateş etti.

    Bacağından vuruldu

    Bacaklarına mermi isabet eden Y.S.Y. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Y.S.Y., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Saldırgan gözaltında

    F.A. ise polis ve gece bekçilerinin çalışmaları neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Çorum da iki husumetlinin kavgasında kan aktı #1


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