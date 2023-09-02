Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
AA

Çorum'da 45 yaşındaki S.B'nin kullandığı 14 BF 163 plakalı otomobil, Bayat-Ankara kara yolu Bayat Su Deposu mevkisinde, E.Y. idaresindeki 06 FE 3679 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki kişi hayatını kaybetti

Kazada, E.Y. ile diğer araçta bulunan E.B. yaşamını yitirdi.

5 kişi yaralandı

Sürücü S.B. ile B.R.B., A.Y., E.Y. ve İ.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ankara'ya sevk edildi

Hayati tehlikesi bulunan S.B, Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.