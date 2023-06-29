Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde Sinan M. idaresindeki otomobil ile Yasin S. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazanın şiddeti ile Yasin S. idaresindeki otomobil takla atarak orta refüje çarptı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza yaralanan sürücüler ve takla atan araçta yolcu olarak bulunan Battal İ., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.