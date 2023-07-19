Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada İki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri ağır yaralandı. Feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA 32 yaşındaki Osman Tuncel, sabah saatlerinde 19 TS 219 plakalı otomobili ile Çorum'un Osmancık ilçesi Güney Mahallesi Çorum Caddesi'nde seyir halindeydi… Bir süre sonra o feci kaza oldu… İki otomobil çarpıştı Araç, Şerafettin Özbilir (68) yönetimindeki 19 HF 908 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Şerafettin Özbilir, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Feci kaza kamerada Özbilir, Osmancık Devlet Hastanesi'ne götürüldü, yapılan ilk müdahalenin ardından da Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürdürüyor.