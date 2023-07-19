Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

DHA
32 yaşındaki Osman Tuncel, sabah saatlerinde 19 TS 219 plakalı otomobili ile Çorum'un Osmancık ilçesi Güney Mahallesi Çorum Caddesi'nde seyir halindeydi…
Bir süre sonra o feci kaza oldu…
İki otomobil çarpıştı
Araç, Şerafettin Özbilir (68) yönetimindeki 19 HF 908 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada Şerafettin Özbilir, ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Feci kaza kamerada
Özbilir, Osmancık Devlet Hastanesi'ne götürüldü, yapılan ilk müdahalenin ardından da Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polisin, olayla ilgili soruşturması sürdürüyor.