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Çorum'da kalp krizi geçiren traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Çorum'da kalp krizi geçiren traktör sürücüsü hayatını kaybetti Alaca ilçesinde, traktör kullanırken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili olarak başlattı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.