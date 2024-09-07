Çorum'da kalp krizi geçiren traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Çorum'da Alaca'ya bağlı Büyükcamili köyünde kendisine ait traktör ile Alaca'ya giden 67 yaşındaki Hüseyin Ayhan ilçede işlerini bitirdikten sonra köye dönmek üzere yola çıktı.
Köy girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Hüseyin Ayhan, traktörden düşerken kontrolden çıkan traktör ise devrildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören köylüler 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istediler.
Yapılan ihbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı adamın olay sırasında hayatını kaybettiği belirlendi.
Geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği tahmin edilen Hüseyin Ayhan'ın cesedi otopsi yapılanmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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