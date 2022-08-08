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    Çorum’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 2 ölü

    Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi ile 1 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Kamyon sürücünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 08.08.2022 - 08:43
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    Çorum’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 2 ölü

    Çorum’un İskilip Kavşağı’nda seyir halinde olan Sinan D. idaresindeki kargo taşıyan kamyon ile Fatih Benli idaresindeki otomobil gece saat 00.30 sıralarında çarpıştı.

    İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Anne ile kızı can verdi

    Kazada sürücü Benli ile eşi Dudu Benli (37) yaralandı, kızları Zuma (1) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

    Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çiftten Dudu Benli, burada yaşamını yitirdi.

    Çorum’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 2 ölü #1

    Kamyon şoförü gözaltında

    Fatih Benli'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili kamyon şoförü Sinan D. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çorum’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 2 ölü #2

    Çorum’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 2 ölü #3

    Çorum’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 2 ölü #4

    Çorum’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 2 ölü #5


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