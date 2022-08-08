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Çorum’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 2 ölü

Çorum’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 2 ölü

Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi ile 1 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Kamyon sürücünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.