DHA
Çorum merkez Buharaevler Mahallesi'nde sokakta seyir halinde olan kamyon, park halindeki otomobillere çarpa çarpa ilerlemeye devam etti.
Kamyon sürücüsünün araçlara çarptığı sırada yaptığı kazaları umursamadan yoluna devam etmesi dikkat çekti.
Yaşananlar kamerada
Kamyon sürücüsünün sokakta bulunan 3 otomobile zarar vererek yoluna devam ettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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