Çorum'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Çorum'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Alaca ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde Zekeriya Keskin idaresindeki 66 LN 540 plakalı lahana yüklü kamyonet, Ankara-Zile kara yolu Mezbahahane Kavşağı'nda Alaattin Baran'ın kullandığı 66 AV 882 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir kişinin durumu ağır

AA'nın haberine göre durumu ağır olan Keskin, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.