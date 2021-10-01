Çorum'da kamyonun altında kalan çocuk öldü

Kamyonun altında kalan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü ise kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, hayatını kaybeden H.Y'nin yol kenarında uyuduğu belirlendi.

Şanlıurfa'dan Çorum'un Alaca ilçesinde gelen ve ailesinin mevsimlik tarım ilçesi olduğu öğrenilen 7 yaşında H.Y., soğan yüklü bir kamyonun altında kaldı.

Yolda uyuduğu sırada kamyonun altında kalan H.Y., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

İddiaya göre, ailesi tarlada çalıştığı esnada tarla kenarında uyuyan H.Y.’nin üzerinden geçerek ölümüne neden olan kamyonun sürücüsü olaydan sonra firar etti. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.