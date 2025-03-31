Çorum'da kavgaya götürdüğü arkadaşını öldürdüler

DHA

Çorum'da kan donduran cinayet....

Şehir merkezinde yaşayan 33 yaşındaki Mustafa D., gece saatlerinde arkadaşı Nurettin Biçer'i de yanına alarak Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ndeki eski iş yeri olan pideciye gitti.

Burada Mustafa D., eski patronu Hüsnü Rıza T. (56) ve onun oğlu İlhami T. (26) ile tartıştı.

BIÇAKLANDILAR

Tartışma büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede Mustafa D. ve Nurettin Biçer bıçakla, bu sırada iş yerinde olan Abdulsamet T. (27) ile babası Hüsamettin T. (55) darp sonucu yaralandı.

ARKADAŞI ÖLDÜ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Biçer, burada kurtarılamadı.

4 GÖZALTI

Mustafa D.'nin hayati tehlikesi sürüyor.

Diğer yandan Hüsnü Rıza T., İlhami T. ile tedavileri tamamlanan Abdulsamet T. ile babası Hüsamettin T. gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor. (DHA)