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    Çorum'da kaybolan ABD'li turist bulundu

    Çorum’un Boğazkale ilçesinde kaybolan Fransız asıllı Amerikan vatandaşı turist, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu ormanlık alanda bulundu.
    • 28.06.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 16:15
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    Çorum'da kaybolan ABD'li turist bulundu

    Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı tarihi Hitit Uygarlığı'ndan kalma Hattuşa antik kentini ziyaret eden yabancı uyruklu kişi, Kral Kalesi mevkiinde kayboldu.

    Eşinin ihbarı üzerine Boğazkale İlçe Emniyet Amirliği görevlileri, harekete geçerek kayıp kadın turisti bulmak için arama çalışması başlattı.

    Ormanlık alanda bulundu

    Yapılan çalışmalar sonucu 69 yaşındaki kadın, ormanlık alanda ekipler tarafından bulundu.

    Sağlık durumu iyi

    İHA'nın haberine göre, Boğazkale Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Çorum da kaybolan ABD li turist bulundu #1

    Çorum da kaybolan ABD li turist bulundu #2

    Çorum da kaybolan ABD li turist bulundu #3


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