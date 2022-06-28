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- Çorum'da kaybolan ABD'li turist bulundu
Çorum'da kaybolan ABD'li turist bulundu
Çorum’un Boğazkale ilçesinde kaybolan Fransız asıllı Amerikan vatandaşı turist, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu ormanlık alanda bulundu.
- 28.06.2022 - 15:33
- Güncelleme : 28.06.2022 - 16:15
Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı tarihi Hitit Uygarlığı'ndan kalma Hattuşa antik kentini ziyaret eden yabancı uyruklu kişi, Kral Kalesi mevkiinde kayboldu.
Eşinin ihbarı üzerine Boğazkale İlçe Emniyet Amirliği görevlileri, harekete geçerek kayıp kadın turisti bulmak için arama çalışması başlattı.
Ormanlık alanda bulundu
Yapılan çalışmalar sonucu 69 yaşındaki kadın, ormanlık alanda ekipler tarafından bulundu.
Sağlık durumu iyi
İHA'nın haberine göre, Boğazkale Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.