Çorum’da kaybolan engelli genç kızın ailesine, cinayet mahallinin fotoğrafı gönderildi Kuzenine gitmek için evden çıkan yüzde 50 zihinsel engelli 18 yaşındaki genç kız, ortadan kayboldu. Kaçırıldığı üzerinde durulan genç kızın ailesine, cep telefonu mesajıyla Bursa'da 2 yıl önce işlenen cinayette öldürülen kişinin olay yerinde çekilen cesedinin fotoğrafı gönderildi. Polis, genç kızın başka bir ilde olduğunu düşünüyor.

DHA Çorum’un Kale Mahallesi Aksaray Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli 18 yaşındaki Dilan Çördük, dün kuzenine gitmek için evden çıktı. Kuzenine gitmeyen, geri de dönmeyen Çördük’ün yakınları, kızlarını aramaya başladı. Aileye fotoğraf gönderildi Bir süre sonra Çördük'ün yakınlarına, WhatsApp aracılığıyla bir fotoğraf gönderildi. Ailesi, cep telefonlarına gelen fotoğrafla polise gidip, kayıp başvurusu yaptı. Evin çevresinde ve ormanda Dilan’ı arayan polis ekipleri, fotoğrafı da incelemeye aldı. 2 yıl önceki cinayetin karesi... Mesajın atıldığı telefonu takibe alan polis ekipleri, gönderilen fotoğrafın, Bursa'da 2 yıl önce işlenen cinayette, öldürülen kişinin olay yerinde çekilen fotoğrafı olduğu ve internetten alınıp gönderildiğini saptadı. Dilan Çördük'ün farklı bir ilde olduğu yönünde bilgiye ulaşan polisin çalışmaları sürüyor.