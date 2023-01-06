Çorum'da kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni bulundu

Çorum'da kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni bulundu

Ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan 34 yaşındaki torna ustası Oğuzhan Tatar'ın cesedi, Çomar Barajı’nda bulundu.

Çorum'daki Çomar Barajı’nda, dün gece bir kişiyi asılı halde gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin kimliği belirlendi

Yaşamını yitiren gencin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunduğu torna ustası Oğuzhan Tatar (34) olduğu tespit edildi.

Gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenaze Osmancık'ta toprağa verildi

Çomar barajında cesedi bulunan Oğuzhan Tatar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi.

İHA'nın haberine göre; Tatar'ın cenazesi, Cuma namazına müteakip Beyler Çelebi Cami'de kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.



