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- Çorum'da kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni bulundu
Çorum'da kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni bulundu
- 06.01.2023 - 18:38
Çorum'daki Çomar Barajı’nda, dün gece bir kişiyi asılı halde gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gencin kimliği belirlendi
Yaşamını yitiren gencin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunduğu torna ustası Oğuzhan Tatar (34) olduğu tespit edildi.
Gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cenaze Osmancık'ta toprağa verildi
Çomar barajında cesedi bulunan Oğuzhan Tatar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi.
İHA'nın haberine göre; Tatar'ın cenazesi, Cuma namazına müteakip Beyler Çelebi Cami'de kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.