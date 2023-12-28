Çorum'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi ölü bulundu

DHA
Çorum'un Alaca ilçesi Değirmenönü köyünde tarlaya çalışmak için giden köylüler, yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp ihbarda bulundu.
Bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarmanın incelemesinde, cesedin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Seyit Serdar Cihan'a ait olduğunu tespit etti.
Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu
Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Cihan için, 21 Aralık'ta ailesinin kayıp ihbarı yaptığı belirlendi.
Otopsi yapılacak
Seyit Serdar Cihan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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