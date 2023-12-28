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Çorum'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi ölü bulundu

Çorum'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi ölü bulundu Bir haftadır kayıp olarak aranan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Seyit Serdar Cihan, arazide ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.