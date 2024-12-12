Çorum'da kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakıp hastaneye gitti

İHA

Çorum merkez Yukarı Kapaklı Bağları mevkiinde E.B. (38) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Aracını bırakan E.B., kendi imkanları ile şehirdeki özel bir hastaneye gitti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemeler sırasında araçta alkol şişelerinin olduğu belirlendi.

Hastanedeki sürücünün yapılan kontrollerinde 1.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.