Çorum'da kaza yapan araçlar sulama kanalına düştü: 5 yaralı

İHA
Çorum-Samsun yolunda M.T. yönetimindeki hafif ticari araç ile aynı güzergahta seyir halinde olan A.T.Ü. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan iki araç karşı şeride geçerek sulama kanalına uçtu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
5 yaralı
Kazada otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan M.Ö., D.K., M.O. ve K.O. olay yerine gelen ambulans içerisinde tedavi olurken, otomobil sürücüsü A.T.Ü. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma sürüyor
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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