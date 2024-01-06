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Çorum'da kaza yapan araçlar sulama kanalına düştü: 5 yaralı

Çorum'da kaza yapan araçlar sulama kanalına düştü: 5 yaralı Kent merkezinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında, karşı şeride geçen her iki araç sulama kanalına düştü. Kazada 5 kişi yaralandı.