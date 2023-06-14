Çorum'da kendilerini uyaran esnafı bıçakladılar Çorum'da iki şahıs kendilerini uyaran işletme sahibini bıçakladı.

İHA

Çorum'da gece saatlerinde Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede alkollü oldukları iddia edilen S. T. ve arkadaşı, cadde üzerinde bulunan bir işletmeye giderek taşkınlık çıkardı.

İşletme sahibi tarafından uyarılan 2 şahıs, yanında bulundurdukları bıçak ile İ.C.'yi yaralayıp olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hastaneye kendi imkanlarıyla gitti

Kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden işletme sahibi tedavi altına alındı.

Diğer taraftan, bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren S.T. ve arkadaşı, olayda kullandıkları bıçak ile birlikte Ilıca Caddesi üzerinde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.