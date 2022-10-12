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    Çorum'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakayı ele verdi

    Hedeflediği kişiyi arayarak kendisini polis olarak tanıtan şahıs, istediği para ve dövizleri almak için adrese gittiğinde polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
    • 12.10.2022 - 18:06
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    Çorum'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakayı ele verdi

    ALO Polis yalanı kısa sürdü...

    Çorum'da yaşanan olayda, kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar telefonla aradıkları vatandaşı ikna etti.

    Bunun üzerine aranan kişiyle para ve ziynet eşyalarını almak için buluşma ayarlayan dolandırıcı, ekiplerin radarına girdi.

    Ekipler harekete geçti

    Olaydan haberdar olan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese gitmek için harekete geçti.

    Suçüstü yakalandı

    Şahıslara yaklaşık 500 bin lira değerindeki döviz, altın ve para teslim edildiği sırada ortaya çıkan polis ekipleri zanlıyı suçüstü yakaladı.

    Adliyeye sevk edildi

    Şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile gözaltına alındı.

    İHA'nın aktarımına göre; yapılan işlemlerin ardından ise akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

    Çorum da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakayı ele verdi #1


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