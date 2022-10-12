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Çorum'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakayı ele verdi

Çorum'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakayı ele verdi

Hedeflediği kişiyi arayarak kendisini polis olarak tanıtan şahıs, istediği para ve dövizleri almak için adrese gittiğinde polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.