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Çorum'da kırmızı ışıkta geçen kamyon kaza yaptı

Çorum'da kırmızı ışıkta geçen kamyon kaza yaptı Sungurlu'da kırmızı ışıkta geçen kamyonun bir otomobile çarpmasıyla gerçekleşen kaza, çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.