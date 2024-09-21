İHA
Çorum'un Sungurlu ilçesinden çıkarak Ankara istikametine seyreden kamyonet sürücüsü, Taşköprü kavşağında dönmek için manevra yaptı.
Kamyonet, otoyolda hızlandığı anda önüne çıkan otomobile çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde kırmızı ışık ihlali yapan kamyonetin kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çarptığı görülüyor.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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