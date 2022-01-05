Çorum'da kız çocuğu annesini bıçakla öldürdü

Kızı tarafından bıçakla öldürülen kadının otopsi raporunda kablo izlerine rastlanmasının ardından kızı, Çocuk Şubesi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çorum'un Osmancık ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde annesiyle yaşayan M.N.S. (17), henüz bilinmeyen nedenle annesi N.S. (40) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada M.N.S, annesini evde bulunan bıçakla yaraladı.

ANNESİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Ağır yaralanan ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.S, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BOĞAZINDA KABLO İZLERİNE RASTLANDI

N.S'nin cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Yapılan ilk incelemede, N.S'nin boğazında kablo izleri olduğu da belirlendi.

ÇOCUK GÖZALTINDA

Olay sonrası M.N.S., Çocuk Şubesi polislerince gözaltına alındı.