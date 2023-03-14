Çorum'da kontrolden çıkan araç yol kenarındaki toprak zemine çarptı İ.B. kontrolündeki araç, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki toprak zemine çarparak durabilen araçta sürücü yaralandı.

Çorum'da korkunç bir kaza yaşandı.

Sıklık Tabiat Parkı mevkiinde ilerleyen İ.B. idaresindeki 61 K 3595 plakalı tır, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Toprak zemine çarptı

Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yol kenarında bulunan toprak zemine çarptı.

1 yaralı

Kazada tır sürücüsü İ.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.