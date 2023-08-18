İHA
Çorum İnönü Caddesi'nde meydana gelen korkunç kaza, genç bir öğretmeni hayattan kopardı.
İnönü Caddesi üzerinde bulunan Burunçiftliği Kavşağı'nda seyir halinde olan 25 yaşındaki Can Keser, direksiyonun hakimiyetini kaybetti.
Can Keser yönetimindeki 19 TP 492 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı.
Genç öğretmen hayatını kaybetti
Trafik levhasına çarpan otomobil takla attıktan sonra yol ortasına devrildi.
Kazada sürücü Can Keser, olay yerinde hayatını kaybederken babası Muzaffer Keser ise yaralandı.