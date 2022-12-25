Çorum’da köy muhtarı tarlasını sürerken öldürüldü

Köy muhtarı, kendisine ait tarlada traktörüyle çalışırken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma, kimliği belirsiz cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum merkeze bağlı Uğrak köyü muhtarı Yaşar Sayar, sabah saatlerinde traktörüyle tarlasını sürerken bilinmeyen nedenle henüz kimliği belirlemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyanların ihbarıyla köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma, katilin peşinde

Ekiplerin yaptığı kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden 48 yaşındaki Sayar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA’nın haberine göre jandarma ekipleri cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.