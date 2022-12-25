Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
319.581
-0.12%
BTXN Coin
6.67
-2.48%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Çorum’da köy muhtarı tarlasını sürerken öldürüldü

    Köy muhtarı, kendisine ait tarlada traktörüyle çalışırken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma, kimliği belirsiz cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
    • 25.12.2022 - 13:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum’da köy muhtarı tarlasını sürerken öldürüldü

    Çorum merkeze bağlı Uğrak köyü muhtarı Yaşar Sayar, sabah saatlerinde traktörüyle tarlasını sürerken bilinmeyen nedenle henüz kimliği belirlemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

    Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyanların ihbarıyla köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Jandarma, katilin peşinde

    Ekiplerin yaptığı kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden 48 yaşındaki Sayar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    DHA’nın haberine göre jandarma ekipleri cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Çorum’da köy muhtarı tarlasını sürerken öldürüldü #1

    Çorum’da köy muhtarı tarlasını sürerken öldürüldü #2

    Çorum’da köy muhtarı tarlasını sürerken öldürüldü #3


    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!
    Advertorial

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!

    Marc Bartra: Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik
    Futbol

    Marc Bartra: Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik

    Hakkari polisinden takdir toplayan hareket
    3. Sayfa

    Hakkari polisinden takdir toplayan hareket

    Görüş Bildir