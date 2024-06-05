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Çorum'da kuralları ihlal eden sürücülere 10 milyon 845 bin lira ceza kesildi

Çorum'da kuralları ihlal eden sürücülere 10 milyon 845 bin lira ceza kesildi Çorum'da son bir ayda gerçekleştirilen denetimlerde 180 araç trafikten men edilirken kurallara uymayan sürücülere toplam 10 milyon 845 bin 491 lira cezai işlem uygulandı.