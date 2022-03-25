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    Çorum'da lise öğrencisi kavga sonrası okula tüfekle geldi

    Beden eğitimi dersinde öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası okula kurusıkı tabanca ve tüfekle gelen liseli H.A., öğretmenler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 17:57
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    Çorum'da lise öğrencisi kavga sonrası okula tüfekle geldi

    Çorum'da bulunan Bahçelievler Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi dersinde H.A., O.C.B. ve B.U. isimli öğrenciler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

    OKULA TÜFEKLE GELDİ

    Öğretmen D.K. tarafından ayrılan kavganın ardından iddiaya göre liseli H.A., kurusıkı tabanca ve tüfekle okula geldi.

    POLİSE TESLİM EDİLDİ

    Öğretmenleri, elinde silahlarla koridorda bulunan öğrenciyi etkisiz hale getirerek okula çağrılan polis ekiplerine teslim etti.

    Okul çevresinde güvenlik önlemi alınırken, H.A. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Yaşananlar üzerine bazı öğrenciler ise izin alıp, okuldan ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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