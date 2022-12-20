Çorum'da lise öğrencisi okul önünde bıçaklandı

17 yaşındaki S.D., okul önünde kavga ettiği lise öğrencisi 16 yaşındaki Oğuzcan Y.’yi kalçasından bıçakla yaraladı.

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'ndeki Hasanpaşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bekleyen 17 yaşındaki S.D. ile okuldan çıkan lise öğrencisi 16 yaşındaki Oğuzcan Y. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kalçasından bıçakladı

DHA'nın haberine göre S.D., yanında taşıdığı bıçağı Oğuzcan D.'nin kalçasına saplayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Oğuzhan Y., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis çalışma başlattı

Tedaviye alınan öğrencinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.









